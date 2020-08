Gabon-Russie : les adieux de Dimitry Kourakov à Pacôme Moubelet Boubeya

En poste à Libreville depuis septembre 2013, l'ambassadeur de la Russie au Gabon, Dimitry Kourakov, s'apprête à quitter notre pays dans quelques semaines. Il est allé faire ses adieux jeudi dernier au ministre des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya.

Des moments d'intense émotion pour le diplomate russe qui, durant toutes ces années, s'est attelé à renforcer et à dynamiser l'axe Libreville-Moscou. Les deux personnalités ont passé en revue un certain nombre de sujets d'intérêt commun. Notamment le nouveau coronavirus qui n'éparge personne depuis bientôt un an, entraînant des dommages collatéraux. Et ce, même à des niveaux insoupçonnés. En atteste la coopération bilatérale entre le Gabon et la Russie qui subit les affres de l'actuelle pandémie mondiale. En effet, les consultations diplomatiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, inhérentes au dialogue politique, connaissent un sérieux coup de mou. De quoi jeter l'incertitude sur la tenue de la XIVe session, l'année prochaine à Moscou.

On se souvient que la mission économique qui devait se tenir du 14 au 16 avril dernier a purement et simplement été annulée. Laquelle mission avait pourtant été autorisée par le Conseil des ministres du 31 janvier de l'année en cours. Une mission, s'il en croit "la diplomatie gabonaise", s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions des différents rencontres, (ndlr : particulièrement celle du 14 juillet 2018), entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba et son homologue russe, Vladmir Poutine.

Au terme de cette rencontre, Dimitry Kourakov a été décoré par le grand chancelier des Ordres nationaux, le contre-amiral Alain Mounguet Ingoule.



Yannick Franz IGOHO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique