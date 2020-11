Gabon-Russie : Ilias Iskandarov hôte de Rose Christiane Ossouka Raponda

Le Gabon et la Russie entretiennent des relations vieilles de plusieurs décennies. C'est dans une volonté de renforcer cette coopération que l'ambassadeur de la Russie et la cheffe du gouvernement gabonais ont échangé hier, à la Primature. Pour le diplomate russe, Ilias F. Iskandarov, il était question de réaffirmer la volonté de son pays d'entretenir des relations privilégiées avec plusieurs pays africains, dont le Gabon.

Ainsi, cette rencontre a permis à Rose Christiane Ossouka Raponda et son hôte d'évoquer les questions d'intérêt commun en matière de coopération bilatérale. À en croire le diplomate russe, Moscou œuvre davantage pour la mise en place de nouveaux fonds de coopération avec l'Afrique. D'où il convient aux deux parties de réfléchir aux mesures novatrices susceptibles de créer des liens plus forts dans les domaines politique, économique, commercial, culturel et militaro-technique.