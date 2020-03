Gabon-Russie : Dmitry Kourakov s'apprête à quitter le Gabon

L'axe Libreville-Moscou était, hier, à l'ordre du jour des activités du chef de l'Etat. Cela à l'occasion de l'entretien qu'il a eu avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, Dmitry Kourakov. En présence de plusieurs membres du cabinet présidentiel. En fait, le diplomate russe est allé faire ses adieux au numéro un gabonais, avant de quitter définitivement notre pays.

Cette audience a été l'occasion pour le président de la République et son hôte de faire un tour d'hoirizon sur l'état de la coopération russo-gabonaise. Les deux pays entretiennent des relations multiformes depuis plusieurs décennies. Celles-ci sont plus actives dans les domaines tels que la diversification de l'économie, la lutte contre le braconnage, la protection de l'environnement, l'éducation, la formation, etc.