Gabon-Maroc : Une coopération bilatérale agissante

Avec la récente ouverture du Consul général du Gabon à Laâyoune au Maroc, la coopération bilatérale Gabon-Maroc se porte plutôt bien. C'est le moins que l'on puisse dire. Ainsi, ladite coopération bilatérale a constitué, hier, la trame des échanges entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie-By-Nze et l'ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi. Les deux hommes ont essentiellement devisé sur la bonne santé de l'axe Libreville-Rabat.

"Cette rencontre entre dans le cadre des échanges permanents que j'ai l'habitude d'effectuer auprès des hautes autorités gabonaises. En effet, le Royaume du Maroc et le Gabon entretiennent des relations exceptionnelles à tous les niveaux que ce soit politiques, économiques, sociales, culturelles. À ce titre, plusieurs événements ont eu lieu sur le plan bilatéral. Le dernier en date étant l'ouverture du Consulat général de la République gabonaise dans le chef-lieu de la province du sud, Laâyoune. À ce titre, je tiens à remercier la République gabonaise pour son soutien ferme et inconditionnel à l'égard de notre intégrité territoriale et également sur d'autres plans", a déclaré le représentant du royaume chérifien.

Une relation bilatérale agissante que compte booster davantage la partie gabonaise. "Le Gabon et le Maroc ont une relation exceptionnelle qui s'établit à plusieurs niveaux. Depuis, feus Omar Bongo Ondimba et Hassan II, au président Ali Bongo Ondimba, le Gabon et le Maroc ont une relation quasi fusionnelle en termes d'identité de vue sur les grandes questions de l'heure, les problématiques africaines, l'intégration, mais aussi les échanges au niveau commercial et social", précise le patron de la diplomatie gabonaise.



Yannick Franz IGOHO



