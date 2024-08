Moins d’une semaine après la fin de sa tournée républicaine qui l’aura conduit dans les neuf provinces du pays, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema vient d’accorder aux membres de son gouvernement une semaine de repos.

Soucieux de leur permettre de se rendre dans leur localité respective et de faire le point avec leurs ressortissants, le chef de l’État souhaite que ces derniers profitent de cette occasion pour discuter de vive voix sur les projets à réaliser et ceux en cours de réalisation.

Dans ce communiqué numéro 064 lu par le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, le président de la Transition précise que « les jours de congés qui leur sont accordés doivent exclusivement être pris à l’intérieur du territoire national, et en particulier dans leurs localités respectives, afin de s’imprégner des réalités et des attentes de nos compatriotes ».

De plus, le communiqué indique que l’instruction donnée vise à « encourager un retour aux sources et à une proximité accrue avec les populations locales et que toute dérogation devra faire l’objet d’une demande formelle pour être examinée avec la plus grande rigueur ».

Conscient de la nécessité d’être à l’écoute, Oligui Nguema souhaite que cette dérogation spéciale soit une opportunité pour faire bouger les lignes.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon