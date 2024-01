Gabon : le gouvernement de la Transition modifié

Le secrétaire général de la Présidence de la République, Guy Rassatanga-Rignault, dans sa déclaration de ce mercredi 17 janvier 2023, le gouvernement de la Transition a subi des modifications.

GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION : Monsieur Raymond NDONG SIMA ;

VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROSPECTIVE : Monsieur Alexandre BARRO CHAMBRIER ;

MINISTRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS : Madame Murielle MINKOUE épse MINTSA ; MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DE L’INTEGRATION SOUS - REGIONALE ET DES GABONAIS DE L’ETRANGER : Monsieur Régis ONANGA NDIAYE ; MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE : Général de Division Brigitte ONKANOWA ; MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE : Monsieur Hermann IMMONGAULT ; MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX : Monsieur Paul-Marie GONDJOUT ; MINISTRE CHARGE DE MISSIONS A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, PORTE PAROLE DU CTRI : Colonel Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI ; MINISTRE DE LA SANTE : Professeur Adrien MOUGOUGOU ; MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE : Madame Camélia NTOUTOUME LECLERCQ ; MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE : Professeur Hervé NDOUME ESSINGONE ; MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS : Monsieur Mays MOUISSI ; MINISTRE DES COMPTES PUBLICS : Monsieur Charles MBA ; MINISTRE DU PETROLE : Monsieur Marcel ABEKE ; MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS : Monsieur Flavien NZENGUI NZOUNDOU ; MINISTRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DU CADASTRE : Monsieur Ludovic MEGNE ; MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES : Monsieur Jeannot KALIMA ; MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE : Monsieur Adrien NGUEMA MBA ; MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES : Madame Louise BOUKANDOU ; MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE : Monsieur Jonathan IGNOUMBA ; MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS, PORTE – PAROLE DU GOUVERNEMENT : Madame Laurence MENGUE ME ZOGHO, épse NDONG ; MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION : Général Bonjean Frédérik MBAZA