Gabon : Jean Eyeghe Ndong tourne le dos à Jean Ping

Alors que bon nombre d'internautes et d'observateurs de la vie politique prédisaient un retour de l'ancien Premier ministre au sein du Parti démocratique gabonais (PDG), Jean Eyeghe Ndong, ancien Premier ministre et opposant, a décidé de tourner le dos à Jean Ping dans une déclaration faite à son domicile ce mercredi 11 août 2021.

"Je décide de me déployer ailleurs que dans la Coalition pour la nouvelle République (CNR), et de me mettre à la disposition de l'Etat pour contribuer au sursaut national. Nous devons miser la carte du "Gabon d'abord", car toutes les générations sont utiles pour le développement de notre pays. "Gabon d'abord" constitue l'essence de nos valeurs politiques et républicaines. Construisons une nation basée sur les valeurs de patriotisme, d'unité et de paix".

Se disant victime d'insultes et autres commentaires dégradants de sa personne, Jean Eyegue Ndong a dressé un diagnostic de la vie politique gabonaise.

"C'est fort de ce contexte que je voudrais marquer mon désappointement d'être la cause hostile des réseaux sociaux à la suite de ma rencontre avec le président de la République le 9 juin dernier. Il s'agissait simplement de revendiquer mes droits légaux entièrement reconnus par la loi en tant qu'ancien Premier ministre", a-t-il déclaré à la presse.

"Le Gabon de nos pères nous regarde et nous invite à surmonter nos égaux. Nous devons faire taire nos divergences. Il faut dépasser l'esprit tribaliste. C'est parce nous méconnaissons les valeurs éthiques et que nous ne cultivons pas en nous l'esprit de sagesse, c'est parce que nos égaux nous dominent, c'est parce que nous foulons au pied les institutions de notre pays, que nous vivons cette crise d'institutions. La nécessaire harmonie qui doit régner, constitue un facteur d'apaisement social.

Dans une allocution de près de 25 pages, l'ancien Premier ministre a bouclé son propos en insistant sur la nécessité de revenir aux fondamentaux de la nation et à dialoguer.

Pour mémoire, Jean Eyegue Ndong a été Premier ministre du 20 janvier 2006 au 17 juillet 2009.