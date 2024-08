Gabon-France : Alexis Lamek fait ses adieux au président de la Transition

Au terme de trois bonnes années passées sur le territoire gabonais, Alexis Lamek, Haut représentant de la République française au Gabon vient d'être rappelé par son pays.

Un rappel ne découlant point d'un quelconque nuage dans les relations séculaires entre l'Hexagone et notre pays.

Avant son départ , le diplomate français a été reçu mercredi par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le chef de l'État et l'ambassadeur en fin de mission ont essentiellement échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays, liés par tant de facteurs.

Le numéro un gabonais et son hôte ont saisi cette occasion pour mutuellement réaffirmer leur sincère volonté à œuvrer au renforcement de ladite coopération vieille de plus de six décennies.

Les deux personnalités ont également échangé sur le déroulement de Transition politique en cours au Gabon. Notamment le respect de son chronogramme d'abord rendu public par le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI), ensuite validé par les participants au Dialogue national inclusif (DNI), comme souhaité par les organisations sous-régionales, régionales et internationales.

Occasion pour le chef de l'État de rassurer son interlocuteur quant au respect des engagements pris par la nouvelle classe dirigeante, ainsi que les prochaines grandes étapes dont le référendum constituera le point d'orgue ou presque.

À noter que le président Oligui Nguema a remercié le diplomate français pour sa franche collaboration tout comme il lui a souhaité bonne continuation pour la suite de sa carrière.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon