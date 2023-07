Gabon: fin de la 13e législature

Nourris du sentiment du devoir accompli, les députés ont quitté l'hémicycle du palais Léon-Mba après cinq années de dur et fructueux labeur.

2018-2023. En clôturant vendredi dernier, au palais Léon-Mba, les sessions ordinaire et extraordinaire de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Faustin Boukoubi, a acté, de fait, la fin de la 13e législature. En présence entre autres du Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze. Dans tous les cas, la 14e devrait, en effet, voir le jour au lendemain du scrutin législatif du 26 août prochain. Entendu que le renouvellement du Sénat, selon la récente révision constitutionnelle, interviendra "au terme normal du mandat en cours qui prend fin en 2027". En tout état de cause, ce scrutin s'annonce historique à plus d'un titre. D'autant que pour la première fois de son histoire, notre pays organisera simultanément à cette date l'élection du président de la République, des députés, des conseillers départementaux et municipaux. Ce qui s'avère, selon de nombreux observateurs, comme un véritable défi.

Quoi qu'il en soit, c'est avec le sentiment du devoir pleinement accompli que les députés ont quitté l'hémicycle. Vu que tous, tous bords politiques confondus, auront, en fonction de leurs sensibilités, débattu des problématiques impactant la vie de l'ensemble de la communauté nationale. En adoptant plusieurs textes dont le plus emblématique restera sans doute le projet de loi portant dépénalisation de l'homosexualité. Un texte qui, de l'avis général, aura suscité de vives tensions. Avec à côté, l'adoption des projets de loi portant modification de la Constitution gabonaise et le ralliement de pas mal des députés de l'opposition au PDG. Sans oublier les interpellations, questions orales au gouvernement et l'enquête parlementaire sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Enquête dont les résultats n'avaient pas été rendus publics. Ce qui avait provoqué une levée de boucliers de la part de plusieurs acteurs de la société civile. Et sans aucun doute, l'un des plus grands moments de cette législature au palais Léon-Mba restera l'intervention du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en juin 2021.

Trois ans après l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont il avait été victime à Ryad, en Arabie saoudite, le numéro un gabonais avait, en effet, salué, devant l'ensemble des parlementaires, la solidité de nos institutions. Tout en louant l'élection du Gabon comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies et la résilience de l'économie gabonaise face à la pandémie à Covid-19. Ce qui lui avait valu une mémorable et émouvante standing ovation.

À côté de cela, l'ambiance aura été marquée par les débats autour des déclarations de politique générale de trois Premiers ministres. Bref, selon de nombreux observateurs, les élus du peuple peuvent, à juste titre, se targuer d'avoir rempli leurs missions. Surtout que sur le plan de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale, par le biais de son président, s'est illustrée de la plus belle des manières. Notamment à travers l'élection de celui-ci comme premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), à l'issue de la 47e session de cette organisation tenue à Kigali, au Rwanda, en juillet 2022. Une présence sur la scène internationale qui témoigne du dynamisme.

Dans la perspective des élections générales à venir, l'élu de Pana a exhorté l'ensemble des acteurs politiques nationaux à faire preuve de retenue, de civisme à préserver la paix et l'unité nationale.

