Gabon-Corée du Sud : la dynamisation de la coopération bilatérale évoquée à la Primature

La Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda s'est entretenue hier, à son cabinet, avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée du Sud au Gabon, Chang Soo Ryu. L'invité de la cheffe du gouvernement était accompagné par la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Yolande Nyonda.

Le renforcement de la coopération bilatérale a constitué l'axe majeur des échanges entre les deux personnalités. De fait, le diplomate sud-coréen a exprimé la volonté des hommes d'affaires et autres promoteurs de son pays à venir investir au Gabon dans des secteurs liés, entre autres, aux hydrocarbures et à la transformation du bois. D'autant plus que, a-t-il fait valoir, en la matière, notre pays dispose d'immenses potentialités et opportunités, eu égard à ses ressources naturelles.

Le Gabon et la Corée du Sud sont des partenaires de longue date. Car les relations diplomatiques entre les deux nations ont été établies le 1er octobre 1962. C'est en 1973 que les deux pays ont procédé à l'ouverture respective de leurs ambassades à Séoul et à Libreville. Des relations diplomatiques densifiées à travers les visites respectives des plus hautes autorités de ces deux États dans ces deux villes.

En ce sens, on s'en souvient, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'était rendu du 24 au 26 octobre 2010 à Séoul. Avant d'y séjourner, à nouveau, du 24 au 28 mars 2012. À cette occasion, le numéro un gabonais avait exploré avec son homologue sud-coréen, Lee Myung-Bak, les voies et moyens de dynamiser davantage la coopération entre leurs deux pays. Tout en réaffirmant l'engagement du Gabon à œuvrer pour la paix et la sécurité dans le monde, lors de son intervention au 2e Sommet sur la sécurité nucléaire qui s'était tenu dans la capitale sud-coréenne.



J.K.M



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique