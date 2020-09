Gabon-Congo : un émissaire du président congolais à la Primature

La cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, s'est entretenue, hier, à son cabinet, avec le ministre congolais des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso. Ce dernier a été introduit par son homologue gabonais, Pacôme Moubelet Boubeya, qui a du reste pris part à l'entretien.

Porteur d'un message du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso au président de la République, Ali Bongo Ondimba, Jean-Claude Gakosso a évoqué avec son hôte plusieurs sujets liés au renforcement de la coopération bilatérale. Ce, d'autant plus que le Gabon et le Congo sont deux "pays frères" unis par l'histoire et la géographie, et qui entretiennent des relations étroites dans plusieurs domaines. Des relations matérialisées par la convergence de vues de leurs deux présidents Ali Bongo Ondimba et Denis Sassou N'guesso, sur un certain nombre de sujets d'ordre sous-régional, continental et international.

Dans cette optique, le Gabon et le Congo, membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ont paraphé, le 1er janvier dernier, à Brazzaville, un accord supprimant les frais d'itinérance mobile. De sorte qu'un voyageur peut se rendre dans l'un ou l'autre pays, et accéder aux services de téléphonie mobile sans nécessairement changer sa carte SIM.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie congolaise a émis le vœu de voir une délégation gabonaise de haut niveau prendre part, du 24 au 27 septembre prochain, dans la capitale congolaise, au colloque sur "les indépendances et le rôle de l'Afrique dans l'histoire".



J.KOMBILE MOUSSAVOU



