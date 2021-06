Gabon : Ali Bongo trace la boussole devant l'Assemblée nationale et le Sénat

S'adressant aux députés et aux sénateurs réunis en Congrès ce vendredi 25 juin 2021 au Palais Léon Mba, le président de la République, Ali Bongo Ondimba a balayé avec un ton grave et une tonalité responsable, les sujets de la vie politique, économique et sociale de notre pays.

Selon le premier magistrat du pays, "notre boussole doit être celle-là : garantir la Paix et la sécurité, promouvoir la Liberté, l’Égalité et le bienêtre de tous nos compatriotes".

Revenant sur l'importance et le rôle majeur des Parlementaires dans leur devoir décisionnel, Ali Bongo a indiqué que "tirant les leçons des événements passés, et convaincus que « gouverner, c’est prévoir », vous avez procédé, au mois de décembre dernier, aux nécessaires ajustements, avec pour seul objectif de consolider notre édifice constitutionnel, de le rendre plus efficace et plus démocratique. Certains points ont été précisés, circonscrits, clairement énoncés par le législateur afin qu’ils ne soient point l’objet de multiples interprétations ni de contestation".

Soucieux de maintenir la paix au Gabon, le numéro un gabonais a précisé que "pour garantir la Paix dans notre pays, il faut assurer la justice sociale entre tous nos concitoyens. Cette justice sociale porte un nom : l’Égalité. Le programme « Gabon Égalité », qui comprend une composante législative, en est une parfaite incarnation car il vise à rendre notre société plus juste, plus équitable, plus protectrice envers les personnes faibles et vulnérables".

S'appuyant sur les derniers résultats favorables au sujet de la situation épidémiologique, le président gabonais s'est félicité de ce que "c’est grâce à ces choix douloureux, à notre sens de responsabilité et de solidarité que notre pays a été mieux protégé que beaucoup d’autres".