Gabon-Algérie : Mohamed-Antar Daoud fait ses adieux à Ali Bongo Ondimba

Arrivé au terme de sa mission dans notre pays, l'ambassadeur d'Algérie, Mohamed-Antar Daoud, a fait ses adieux, hier, au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Occasion pour le diplomate algérien d'évoquer, avec le numéro un gabonais, l'état de la coopération entre les deux pays. Sous-tendues par un cadre juridique, les relations entre le Gabon et l'Algérie sont formalisées à travers divers accords dans les domaines commercial, culturel, de transports, etc.

De fait, Mohamed-Antar Daoud a laissé entendre que durant son séjour en terre gabonaise, il s'est attelé à renforcer et à dynamiser l'axe Libreville-Alger en contribuant, entre autres, à la signature d'un accord-cadre entre les chambres de commerce de Libreville et d'Alger. Et en organisant deux expositions de produits algériens dans la capitale gabonaise. Une initiative qui a permis aux hommes d'affaires gabonais de nouer des relations avec leurs homologues algériens.