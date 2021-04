Fusion-absorption PDG-DN : Un appel et des questions

Jusqu'au samedi 3 avril dernier, l'actualité politique nationale était dominée par l'interview exclusive du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, accordée au magazine panafricain "Jeune Afrique". Mais, depuis ce week-end, la sortie du Premier secrétaire de Démocratie nouvelle (DN), René Ndemezo'Obiang est au centre des débats et autres conversations à caractère politique.

La déclaration du président du Conseil économique, social et environnemental (CSE), samedi dernier, revêt un double sens. D'abord l'annonce de son retour au Parti démocratique gabonais (PDG), à la faveur d'une fusion-absorption entre DN et le PDG ; puis, un "appel patriotique et solennel" lancé à toutes les forces politiques et sociales ayant pris part au Dialogue d'Angondjé ; "ainsi qu'à d'autres qui s'inscrivent dans la même vision, à intégrer de grands ensembles pour crédibiliser notre démocratie". On peut aussi relever, dans le même ordre d'idées, l'invite qu'il a adressée aux héritiers spirituels, au plan politique, d'Omar Bongo Ondimba ayant quitté le PDG "à surmonter les divergences et à venir bâtir ensemble autour du président Ali Bongo Ondimba, ce Gabon qui nous est cher…"