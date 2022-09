Forclusion du bureau du CGE : "RÉAGIR" s'en remet à la Cour constitutionnelle

La caducité du mandat du bureau du Centre gabonais des élections (CGE) cristallise de plus en plus l'attention du landerneau politique. Particulièrement du camp de l'opposition. Après la récente sortie de la plateforme citoyenne et patriotique "Gabon d'abord" et PG 41 qui ne cesse de réclamer la "décapitation" du président de cette instance, Moïse Bibalou Koumba, et les siens, voilà que l'écurie politique dénommée "Réappropriation du Gabon, de son indépendance pour sa reconstruction" (RÉAGIR) vient de monter d'un cran dans cette cause.

Pour mettre un terme à l'actuelle illégalité et illégitimité, "RÉAGIR" vient de saisir la Cour constitutionnelle afin que cette dernière se prononce. Une saisine motivée par le respect des dispositions de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise. Dans un récent communiqué, Étienne Francky Meba Ondo, vice-président dudit parti, estime que les raisons antérieures évoquées pour justifier la prorogation du mandat du CGE ne tiennent plus la route. "RÉAGIR précise que toutes les mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19 ont été levées par le gouvernement depuis le 11 mars 2022. Ainsi, en lieu et place d’un aval du Conseil des ministres pour l’organisation des élections partielles au cours du mois d’octobre prochain, le gouvernement aurait dû procéder au déclenchement du processus de renouvellement du bureau du CGE", indique le communiqué.

Bon à savoir la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise modifiée en son article 12 stipule : "La durée du mandat des membres du bureau du Centre gabonais des élections est de deux ans, renouvelable une fois. Le renouvellement des membres du bureau du Centre gabonais des élections intervient un mois avant la fin du mandat".

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon