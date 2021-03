Forces de défense et de sécurité : deux en ministres en mission dans le Woleu-Ntem

AU compte de la troisième étape de leur périple interprovincial, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, et son collègue de la Défense nationale, Michaël Moussa Adamo, ont séjourné à Oyem et Bitam (Woleu-Ntem), le 2 mars dernier.

Occasion pour ces deux membres du gouvernement de féliciter, au nom du chef suprême des Forces de défense et de sécurité (FDS), Ali Bongo Ondimba, le travail abattu par les FDS dans la lutte contre de la Covid-19 dans les cinq départements de la province du Woleu-Ntem. Avec seulement deux cas actifs dans le Septentrion, Lambert-Noël Matha a invité les uns et les autres à plus de travail, de vigilance et au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement.