Fin des manœuvres médico-militaires "Ogooué-Ivindo 2 022" : plus de 8000 consultations en une semaine

C'est une semaine d'intenses activités médicales que vient de boucler le service de Santé militaire dans l'Ogooué-Ivindo au service des populations aussi bien de la commune de Makokou que de l'ensemble des départements que compte la province. Le succès et le besoin en soins étaient au rendez-vous.

Initiées par le président de la République, chef suprême des Forces de défense et sécurité (FDS), Ali Bongo Ondimba, les manœuvres médico-militaires dénommées "Ogooué-Ivindo 2 022" se sont achevées le week-end écoulé. Sauf qu'au terme de celles-ci, les populations ogivines, qui ont apprécié le travail abattu sur le terrain par les médecins militaires dans leurs différentes localités, ont souhaité la poursuite desdites manœuvres pendant quelques jours encore. Toutefois, c'est une semaine pleine et bien remplie que le service de Santé militaire a accomplie aussi bien à Makokou que dans l'ensemble des départements que compte la province et où les populations ont reçu gratuitement des soins de qualité.

En effet, conformément aux hautes instructions du président de la République, Ali Bongo Ondimba, le ministère de la Défense nationale, par le truchement du service de Santé militaire (SSM), a organisé les premières manœuvres médico-militaires de l'année 2022 au profit des populations de l'Ogooué-Ivindo du 18 au 24 avril 2022. Pour la réussite de cette édition, plusieurs activités médicales étaient au programme. Notamment celles médico-chirurgicales en viscérale, l'orthopédie, la gynécologie, l'ORL & CCF toutes gratuites à l’Hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) installé au sein de la 3e Région militaire de Makokou. Par contre, dans les différents départements (Ovan, Booué, et Mékambo), ce sont les Postes médicaux avancés (PMA) qui ont été déployés pour les activités de médecine générale, avec en prime la sensibilisation, le dépistage du VIH/SIDA, l’hygiène bucco-dentaire, la distribution des préservatifs, de kits de brossage des dents et les vaccinations.

Au-delà des actes médico-chirurgicaux assurés par le service de Santé militaire, d'autres corps de Défense nationale y ont participé, notamment l'Armée de Terre, l'Armée de l'Air, la Gendarmerie nationale, l'Aviation légère des armées et la direction générale de la Maintenance automobile et de la formation (MAF). Les objectifs généraux visés par ces manœuvres visaient à démontrer la capacité de projection du service de Santé militaire, articuler et faire fonctionner une chaîne de commandement " santé " dans le cadre d’une opération humanitaire en temps de paix, familiariser le personnel du SSM à l’utilisation des équipements médicaux et logistiques de campagne, entraîner le personnel du SSM dans la conduite des activités médicales au profit des populations civiles.

Au titre des objectifs spécifiques, le service de Santé militaire voulait respecter les ordres du commandement, en lieu, en heure et en moyens de projection, assurer la prise en charge des personnels engagés, assurer le ravitaillement en carburant, avant, pendant et après la projection, assurer les moyens de communication et les communications avec la DIREX, le poste de contrôle (PC) et la base arrière et faire appliquer les missions de chaque chef de cellules pendant les points de situation.

Ces manœuvres avaient également pour missions opérationnelles : entraîner le personnel aux exercices conjoints de gestion d’un ''sinistre/catastrophe'', démontrer la capacité opérationnelle du service de Santé militaire à contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations dans le cadre du concept " Armée-Nation " et déterminer le profil épidémiologique des départements couverts.

Franck Martial MOMBO

Libreville/Gabon