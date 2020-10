FDS : présence très remarquée sur le terrain

Militaires et policiers n'ont jamais ménagé leur peine pour amener les uns et les autres à se soumettre à l'application des mesures édictées par le gouvernement, dont les gestes barrières.

De jour comme de nuit, ils sont postés le long des voies urbaines, aux grands carrefours et autres espaces publics. Il en est ainsi dans le Grand-Libreville, à l'intérieur du pays, sur la route nationale, jusqu'aux frontières. But: s'assurer de l'effectivité du port du masque, de la limitation du nombre de places dans les transports en commun, de la fermeture des bars et motels. Tout comme du respect du couvre-feu, du respect des mouvements de sortie de Libreville assujettis à un test négatif au Covid-19.