Exploitation illégale des ressources naturelles : Ali Bongo Ondimba prône la fermeté

LE chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu hier, au palais de la présidence de la République, avec la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, accompagnée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert- Noël Matha, du ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo, et de celui des Eaux et Forêts, Lee White.

De fait, le chef de l'État a, clairement et fermement, indiqué à ses hôtes la nécessité de faire respecter les dispositions légales en vigueur tout en appelant les populations à faire montre de patriotisme et de civisme dans la préservation de leur environnement. Un discours de fermeté d'autant plus pertinent que cette exploitation illégale des ressources naturelles est fortement préjudiciable pour la biodiversité et les finances publiques.