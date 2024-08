État de droit : le difficile pari du président

Dans son discours à la Nation prononcé le 16 août dernier à la veille de la célébration de la fête de l’Indépendance du Gabon, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, n’a pas cru si bien dire lorsqu’il a évoqué l’idée "d’enraciner le Gabon dans l’État de droit".

Autant dire tout de suite que si l’ambition du chef de l’État est fort louable à bien des égards, il reste cependant que pour y parvenir il faut procéder à une rupture totale avec nos réflexes comportementaux rédhibitoires à la réalisation de cet idéal sans lequel la construction d’un environnement démocratique et apaisé restera vaine.

Il faut que les uns et les autres se fassent à l’idée que l’État de droit désigne un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit autant que le citoyen lambda.

Son rôle premier est de faire respecter l’égalité dans une société, tout comme il doit faire respecter le principe de séparation des pouvoirs de l’État tel qu’édicté dans l’Esprit des lois de Montesquieu.

Toute chose qui n’est pas forcément respectée sous nos latitudes où les détenteurs de l’autorité de l’État se confondent à l’État même.

Et où le primat de la consanguinité et des liens familiaux caractéristiques des sociétés féodales est encore fortement ancré dans nos ment a lités et const itue à l’évidence un frein à la réalisation de la volonté présidentielle.

À y regarder de plus près, cette question inhérente à l’instauration de l’État de droit concerne d’abord et avant tout les détenteurs ou dépositaires de l’autorité de l’État ; eux qui, au moindre conflit brandissent la menace et usent du pouvoir que leur confère l’État qu’ils abusent massivement.

Ne dit-on pas que l’exemple vient d’en haut ? Cela ne veut nullement dire que les populations ne sont pas concernées, loin s'en faut.

Car il ne pourrait y avoir d’équilibre dans la société si un pan de celleci refuse de respecter les lois. Sans respect des lois, il ne peut y avoir de démocratie.

Ainsi le respect de la loi s’impose à tout le monde.

Eu égard au travail herculéen qui attend Brice Clotaire Oligui Nguema et le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour changer les mentalités, on craint fort que l’annonce du 16 août dernier ne soit qu’une utopie qui restera au stade des bonnes intentions.

Tellement le travail est colossal.

A.M.

Libreville/Gabon