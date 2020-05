Entretien : "Nous devons tous prendre au sérieux tout ce que le gouvernement nous demande de faire"

l'union. Vous venez d'être porté à la tête de l'UJPDG, quelles seront vos premières actions ?

De la même manière qu'on nous reproche d'être aphones, c'est de la même manière qu'on nous reproche, tel ou tel pan de gestion du Covid-19. On ne peut pas être aphone et en même temps mandataire de la gestion. Nous ne sommes pas aphones. En tant que parti politique stricto sensu, nous n'avons pas vocation à gérer une crise telle que celle que nous vivons actuellement. C'est plutôt le gouvernement et les institutions de la République qui gèrent ce problème. Bien entendu, le gouvernement est une émanation du PDG, donc tout ce qui est fait par le gouvernement, c'est le PDG. Si le parti stricto sensu n'est pas sur le terrain, c'est justement pour ne pas brouiller les pistes du gouvernement qui suggère que les gens limitent les déplacements ; que les rencontres soient limitées. Nous n'allons pas être sur le terrain et organiser des rencontres alors que le gouvernement suggère que les gens restent à la maison et appliquent les mesures barrières. Donc le comportement du PDG vis-à-vis de la pandémie est bel et bien cohérent.