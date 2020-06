Enseignement : à la recherche des modalités pour une reprise des cours

La réunion présidée, hier à la Primature, par le chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale, avait pour objet la recherche des modalités pratiques pour la reprise des cours au Gabon. Lesquelles activités pédagogiques avaient été suspendues du fait de la propagation de la pandémie à coronavirus dans le pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukagni Iwangou, et son collègue de l'Education nationale, Patrick Mouguiama Daouda, ont participé à ce tour de table qui a également mobilisé plusieurs experts.

A en croire le patron de l'Education nationale au Gabon, il s'agissait de faire le point sur les plans stratégiques de reprise, et recueillir les avis des comités scientifique et technique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19. Ce d'autant que, selon Patrick Mouguiama Daouda, il n'est pas question pour les autorités de mettre les apprenants et les enseignants en situation d'insécurité sanitaire.