Energie : comment améliorer l'offre en eau et électricité ?

Dans le cadre de la poursuite des Conseils de cabinet interministériels qu'elle a initiés depuis son arrivée à la primature, la cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, en a présidé un, hier, à l'immeuble du 2-Décembre qui abrite ses services. En présence du ministre d'État en charge de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze, qu'accompagnaient plusieurs de ses collaborateurs.

Il a été question, au cours de ces assises consacrées à la problématique de l'offre de l'eau et de l'électricité, d'examiner les opportunités et autres voies et moyens pouvant permettre d'améliorer la situation. Une véritable préoccupation pour les pouvoirs publics du fait que les populations, surtout dans les principaux centres urbains, y font face depuis plusieurs années et n'hésitent plus à exprimer leur détresse.

Et dans ce cadre, on retiendra que plusieurs projets ont été recensés. "Nous avons présenté au Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, les lignes directrices de ces projets. Elle s'est montrée très attentive et très intéressée. Elle nous a encouragés au plus près, à finaliser l'ensemble des dossiers, à lever les éventuels points de blocage qui pourront encore exister, car ce sont des projets prioritaires au chef de l'État et pour les populations". C'est ce qu'a déclaré le ministre d'État Bilie-By-Nze, au sortir du Conseil de cabinet interministériel d'hier.



ONDOUBA'NTSIBAH



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique