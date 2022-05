Élections générales de 2023 : Léon Ababé appelle à un véritable brassage des populations

Le "Carrefour de la diversité", mouvement associatif politico-culturel, a organisé sa première convention le week-end dernier à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. L’initiative est de l’homme d’affaires et leader associatif, Léon Ababé, par ailleurs président du mouvement "Les Patriotes", signataire du Pacte social. C’est la salle des fêtes de la mairie du 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil qui a prêté son cadre à cet évènement. Devant plus d’un millier de personnes, la cérémonie a donné lieu à la présentation de la structure associative dont l’ambition est de fédérer toutes les couches de la société portgentillaise et d'ailleurs.

Dans son discours de circonstance, le délégué général de ladite structure a invité l’auditoire, par-delà les diversités, biologiques, sociolinguistiques, culturelles et politiques, à s’approprier la bataille de la " réappropriation de nos valeurs culturelles, ancestrales, séculaires, fraternelles ". "Ayant pris conscience des problèmes auxquels nous sommes confrontés, il nous appartient donc de construire ensemble, une société harmonieuse qui garantisse les intérêts de chacun, petit comme grand, enfants, adultes, anciens", a-t-il déclaré. Et dans le contexte de la capitale économique, M. Ababé a appelé au brassage des populations à tous les niveaux de la chaîne. "Un regard dans le rétroviseur montre aux plus anciens les bienfaits de ces brassages observés au fil du temps, et qui ont fait de nos villages et de nos villes naissantes, des véritables carrefours de la diversité", a-t-il indiqué.

Dans la même lancée, il fustige certains compatriotes encore accrochés à des marqueurs identitaires, ethniques, partisans, qui entravent une réflexion décomplexée. Pourtant, soutient-il, "nos souvenirs nous montrent cette province côtière et même un pays, le Gabon, véritable terre d’accueil de migrations et de brassages interculturels". Cette association est déjà déployée dans les quatre arrondissements de la commune de Port-Gentil pour porter son message social, à forte connotation politique. Tant l’initiateur a clairement affiché sa ferme volonté "d’avancer à découvert".

