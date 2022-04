Élections générales  de 2023 : Barro Chambrier veut une jeunesse pleinement engagée

Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier (ABC), poursuit sa tournée citoyenne sur le territoire national. Le week-end écoulé, ce dernier a tenu une causerie dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, précisément au lieu-dit "Pompe publique de Cocotiers". Comme partout où il s'était déjà rendu, le leader du RPM s'est à nouveau plié au même exercice qu’auparavant en restant droit dans ses bottes.

ABC n'a pas manqué de dresser un bilan peu reluisant de l'actuelle gouvernance, déplorant notamment "le chômage grandissant, le manque criant d'eau courante, la précarité des populations…" Avant de demander aux jeunes de ladite circonscription de s'impliquer davantage dans le processus électoral. "(...) Il est temps de s'engager pour le Gabon et non pour les intérêts personnels", a-t-il sèchement asséné. Et de préciser à l'auditoire : "Vous devez prendre votre avenir au sérieux". Égal à lui-même, l'ancien député du 1er siège du 4e arrondissement de Libreville, s'est, une fois de plus, fait le chantre du patriotisme.

"Nous devons faire preuve de patriotisme", a-t-il affirmé sans ambages. En fin politique, les élections générales à venir ont constitué le pan le plus important de son échange avec la jeunesse des Cocotiers. "Vous devez vous inscrire massivement sur les listes électorales", a-t-il encouragé. Un conseil loin d'être fortuit vu que la jeunesse, à en croire certains observateurs du landerneau politique, constitue 70 % du fichier électoral. Occasion pour ce dernier d'inviter la jeunesse à "prendre son destin en main". "Vous devez montrer votre engagement, votre détermination", insiste-t-il.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon