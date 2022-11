Élections générales 2023 : vers la révision prochaine des listes électorales

CE ne serait plus qu'une question de jours. La révision des listes électorales en vue des élections générales (présidentielle, législatives et locales) prévues en 2 023 serait imminente. Du moins si l'on en juge par des documents officiels émanant du ministère de l'Intérieur circulant depuis hier, sur la toile. Ces opérations de révision "vont s'étendre sur l'ensemble du territoire et à l'étranger", peut-on y lire.

Entendu qu'intervenant en pleine année scolaire, celles-ci devraient se dérouler uniquement dans les locaux des mairies centrales, d'arrondissements, de préfectures et sous-préfectures. Tout ceci devrait rassurer certains acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, qui s'inquiétaient de ne pas voir le gouvernement procéder au lancement des opérations de révisions, préalables indispensables à l'organisation de tout scrutin politique dans notre pays. Une inquiétude traduite en son temps par les leaders du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier, et de Réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction (RÉAGIR), François Ndong Obiang.

Dans cette optique, on s'en souvient, en octobre dernier, la Cour constitutionnelle avait auditionné, à la suite de la requête introduite par RÉAGIR, la ministre d'État en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles, Denise Mekam'ne Edzidzie Taty, et son collègue de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, sur un certain nombre de dossiers brûlants (révision des listes électorales, établissement de la Carte nationale d'identité, etc.) en rapport avec les échéances électorales à venir. Faut-il y voir une relation de cause à effet entre le démarrage imminent des opérations de révision et l'audition des membres du gouvernement ? Quoi qu'il en soit, au regard des dispositions légales en vigueur, la liste électorale "fait l'objet d'une révision avant chaque élection. La période de révision est fixée par voie réglementaire. La durée de l'enrôlement est de 45 jours".

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon