Élections générales 2023 : Barro Chambrier et Nzouba Ndama se préparent

S'ACHEMINE-T-ON vers une nouvelle coalition de l'opposition, en prélude aux élections générales à venir ? C'est du moins le souhait d'Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM). Ce dernier n'a pas manqué de semer cette idée dans les esprits des populations de l'hinterland tout au long de sa récente tournée dans le Gabon profond. Idem pour son appel du pied en direction de Paulette Missambo, nouvelle présidente de l'Union nationale (UN) au lendemain du congrès électif l'ayant portée à la présidence de cette chapelle politique.

La tête de proue du RPM est d'avis que l'alternance politique au Gabon passe indubitablement par la mise en place d'une "Union sacrée de l'opposition". C'est pourquoi, il a décidé d'y travailler corps et âme. D’où la rencontre d'hier au siège des "Démocrates" avec Guy Nzouba Ndama. Le président des "Démocrates" et son hôte ont échangé longuement sur les prochaines élections générales. Même si sur la question la loi de l'omerta est encore de mise, il ne fait l'ombre d'aucun doute que comme aux dernières élections couplées des alliances se tisseront très certainement. Notamment pour les locales et les législatives. Par contre, le scrutin présidentiel risque d'être un peu plus complexe. Ce bord politique parviendra-t-il à accorder ses violons autour d'une candidature unique, quand on sait que cette fois, il s'agira d'un scrutin à deux tours ? Si oui, qui en sera le porte-étendard ? Les autres acteurs politiques de l'opposition adhéreront-ils audit projet ?

Pour l'heure, difficile d'y répondre, sauf bien sûr à supputer. Dans tous les cas, à l'approche des élections générales, les langues se délieront probablement encore.

L'actuelle gouvernance a constitué le second pan de ce tête-à-tête entre Alexandre Barro Chambrier et Guy Nzouba Ndama. Occasion pour les deux leaders de l'opposition radicale de s'insurger contre la gestion "peu orthodoxe" de la cité. Non sans s'inquiéter du climat socio-économique des plus délétères.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon