Éducation : Ali Bongo Ondimba inaugure le Complexe scolaire le Béret vert Sylvia Bongo Ondimba "A"

C'est un joyau architectural pour la formation de l'élite que vient d'inaugurer le président de la République, Ali Bongo Ondimba, assisté de son épouse Sylvia Bongo Ondimba.

Située au quartier Ondongo, dans le 6e arrondissement de la commune Libreville, cette structure éducative a été construite et offerte par le chef de l’État à la Garde républicaine. Ledit établissement été officiellement ouvert, ce vendredi matin, par le couple présidentiel qui a procédé à la visite des lieux.

Un véritable chef-d'œuvre architectural qui se dresse désormais au quartier Ondogo, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. En effet, baptisée du nom de la première dame du Gabon, en hommage aux actions sociales et éducatives pour lesquelles elle s’illustre très bien, le complexe scolaire le béret vert Sylvia Bongo Ondimba "A" est une structure éducative construite et offerte par le président de la République, Ali Bongo Ondimba à la Garde république (GR). Ceci par souci d'équité, d'autant plus que la GR restait encore le seul corps des forces de défense et de sécurité à ne pas disposer d'une école d'une capacité d'accueil de 14 salles de classe réparties entre les cycles préscolaire, primaire et la garderie.