Education : Ali Bongo inaugure le Complexe scolaire d'Alibandeng

Visité ce matin par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en présence de plusieurs personnalités dont la Première ministre, Rose-Christiane Ossouka Raponda, et le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, cet établissement scolaire flambant neuf construit dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, grâce au PAT et au projet PISE, marque la volonté du numéro un gabonais d’offrir à la jeunesse des écoles aux normes. Situé en plein cœur du quartier Alibandeng, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, ce complexe est composé des cycles préprimaire, primaire et secondaire. Il est également doté de 45 salles de classe, avec un plateau sportif aux normes (terrains de football, de basket et de handball, un circuit de course), des espaces aérés, une bibliothèque, une salle multimédia, et 7 logements administratifs, ce nouveau Complexe scolaire présente, à coup sûr, des atouts permettant aux apprenants d’être dans des bonnes conditions et un cadre sécurisé. Et dans l'optique de garantir l'égalité de tous, des voies pour personnes à mobilité réduite ont, par ailleurs, été prévues.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon