Drapeau : Michel Menga M'Essone exhorte au patriotisme

La Journée nationale du drapeau, célébrée chaque 9 août, ne l'a pas été dans son format habituel cette année. Normal, le nouveau coronavirus est passé par là.

Pour éviter tous risques de contamination et autre actes inciviques, le numéro un gabonais, Ali Bongo Ondimba, a donc décidé de déroger à la règle en annulant cette cérémonie, désormais républicaine. En lieu et place de la traditionnelle cérémonie, Michel Menga M'Essone, ministre de la Culture et des Arts, a prononcé une allocution circonstancielle.

Pour cette 11e édition, ladite célébration a eu pour thème : "Citoyenneté nationale, civisme et santé publique". Occasion pour le membre du gouvernement de rappeler l'objectif de la Journée nationale du drapeau : "Permettre aux Gabonais de réaffirmer leur attachement aux valeurs des symboles républicains par l'incitation au patriotisme et au renforcement du civisme." Le patron de la Culture est d'avis que : "Le drapeau national apparaît encore plus comme le véritable catalyseur de l'unité, de la cohésion sociale et de la paix."

Revenant sur l'actuelle pandémie, ce dernier a souligné trois faits, et non des moindres. Le premier est un contraste surprenant, à savoir que les sociétés les plus industrialisées, et a priori les mieux organisées, sont celles qui ont connu les prévalences les plus élevées. Le deuxième est que le Covid-19 nous a attaqués et continue de nous attaquer de la même façon, "sans distinction de statut social, d'appartenance ethnique, provinciale, politique ou religieuse. Cet état de fait montre bien que nous sommes tous un, et que nous devons taire nos passions et changer nos comportements d'intolérance et d'égoïsme, préjudiciables à l'intérêt général et au développement de notre pays".



Yannick Franz IGOHO



