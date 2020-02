Douanes : Le PM en visite inopinée

Le Bureau central des douanes d'Owendo a reçu hier, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale. Le chef du gouvernement, de manière inopinée, a effectué une visite en compagnie du ministre de l'Economie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, et de son délégué, Sosthène Ossoungou Ndibangoye.

Il était question pour le patron de l'administration gabonaise d'aller s'enquérir des conditions de travail des agents douaniers et de vérifier l'effectivité du fonctionnement du nouveau logiciel d'informatique (CONUCD). C'est fort de sa politique visant à privilégier le dialogue et l'échange, afin de rendre l'administration plus performante, que le chef du gouvernement initie désormais des visites inopinées sur le terrain. Ce non seulement pour toucher du doigt les réalités auxquelles sont confrontées les travailleurs, mais aussi de trouver les voies et moyens pour améliorer l'efficacité du service.

La délégation a ainsi visité, tour à tour, les bureaux de l'administration des douanes, la salle d'informatique, le quai du nouveau port et le magasin servant au stockage du bois. Le Premier ministre a bien voulu, a indiqué Jean-Marie Ogandaga, ''toucher du doigt le fonctionnement de ce système informatique. Il est parti satisfait, car les choses vont dans le sens voulu par le gouvernement''.

Pour sa part, le directeur général des Douanes, Dieudonné Lewamouho Obissa, a présenté à l'assistance ledit logiciel. Selon lui, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement est un logiciel qui est utilisé par près de 85 pays. Il présente un certain nombre d'avantages. L'une des missions de la douane étant de procéder à la liquidation des recettes, ce système permettra la prise en compte, au niveau du Trésor public, des recettes une fois liquidées par l'administration des douanes.



Martina ADA METOULE



