DN : Que cache toute cette agitation à Bitam ?

Depuis quelque temps, au chef-lieu du département du Ntem, plusieurs éléments pourraient laisser à penser que Démocratie Nouvelle affûte ses armes dans la perspective d'une échéance électorale.

La récente tournée du deuxième secrétaire exécutif de Démocratie Nouvelle (DN), Patrick Eyogho Edzang, à Bitam, après deux années d'éclipse, n'a laissé, à vrai dire, aucun observateur de la vie politique bitamoise indifférent. Tout comme, non plus, il faut le reconnaître, la démission des rangs des Démocrates (LD) de l'ancien maire du chef-lieu du département du Ntem, Clotaire Edou Nkoulou. Lequel, dans la foulée de la tournée de l'ancien ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, a décidé de rallier, avec armes et bagages, la formation politique chère à René Ndemezo'Obiang.

Un ralliement d'autant plus significatif que l'ancien édile de la ville Bitam a été le porte-étendard des LD aux législatives d'octobre 2018. Un scrutin au cours duquel, il faut l'avouer, il avait fait plutôt bonne figure en obtenant 13,46 % des suffrages exprimés, derrière le candidat du ticket Rassemblement de la restauration des valeurs (RV)/Parti démocratique gabonais (PDG) et celui de DN.

Pour de nombreux Bitamois, derrière toute cette agitation, se dissimulerait la volonté de l'un et de l'autre de partir à la conquête du siège de député de la commune de Bitam, en cas de partielle. D'autant que, selon eux, depuis les déboires judiciaires de Tony Ondo Mba, élu au palais Léon-Mba de cette localité, par ailleurs leader du RV, on assiste à une sorte de redistribution de cartes sur la scène politique locale. Le tout, sur fond de trahisons et autres coups bas.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



