: DN favorable à l'union sacrée

Ce parti politique qui se réclame de l'opposition dite "responsable" a, par la voix de son secrétaire national à la communication, par ailleurs porte-parole, Jonathan Ndoutoume Ngome, donné son point de vue sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. A savoir la lutte contre la pandémie de coronavirus.

A ce sujet, le parti dirigé par René Ndemezo'Obiang a estimé que l'heure n'est pas à ''marteler nos divergences politiques, idéologiques, claniques, tribales ou religieuses''. Mais plutôt ''à faire front ensemble contre cette terrible pandémie''. C'est pour cette raison que le porte-parole a exhorté ses compatriotes à mener ce combat contre le Covid-19 dans ''la cohésion et dans la concorde nationale et non dans les divisions''.