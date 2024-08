Discours à la Nation : ce qu’il faut retenir de l’intervention de BCON

Dans son allocution télévisée qui aura duré un peu moins de 12 minutes, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé à ses compatriotes, la nouvelle vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Selon lui, le nouveau Gabon auquel doivent aspirer les Gabonais doit passer radicalement par un changement de mentalité.

Reconnaissance

En bon bantou, le chef de l’Etat n’a pas dérogé à la règle, en saluant la mémoire des défunts pères de la Nation.

« En ce jour de ferveur et d’allégresse patriotiques, j’ai une pensée profonde et une vive émotion à l’égard de Feu le Président Léon MBA, père de l’indépendance et de Feu le Président Omar BONGO ONDIMBA, père de la rénovation. En effet, malgré le temps qui passe, leurs voix continuent inlassablement de nous rappeler nos devoirs envers notre mère patrie le Gabon ».

Aussi, le président de la Transition n’a pas manqué de saluer les personnes éprouvées par la vie en ces temps de changement de paradigmes.

« À cet instant où je m’adresse à vous, il est aussi de mon devoir, d’avoir une pensée pleine d’humanité à l’endroit de nos compatriotes qui se trouvent soit affaiblis par la maladie, soit éplorés par la perte d’un être cher, soit accablés par les difficultés diverses de la vie », a-t-il indiqué.

Construire le pays

Au-delà de la satisfaction populaire née du coup de la libération mené le 30 août dernier, BCON a rappelé l’importance de construire un pays ancré sur des bases solides.

« Je tiens particulièrement à ce que ce 64e Anniversaire de l’accession de notre pays à l’Indépendance soit porteur d’une signification particulière et fondamentale. Il doit être l’occasion pour moi, de partager avec vous, de manière très claire, mon idéal autour d’une seule pensée qui sera notre cri de ralliement et de rassemblement à tous : CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE PAYS. Oui, peuple Gabonais, Construisons ensemble notre pays ! Cette construction ne concerne pas exclusivement les infrastructures », a fait savoir le numéro un Gabonais.

Le cinq majeur

S’il espère rebâtir le pays en s’appuyant sur ses compatriotes, le chef de l’État nourrit surtout un essentiel qu’il a résumé en cinq lignes majeures.

« J’entends faire émerger un nouveau type de gabonais en formatant les mauvaises mentalités. A ce titre, il me plait de vous présenter 5 objectifs majeurs, résumés ainsi qu’il suit : Enraciner le Gabon dans l’État de droit ; Redonner à notre pays ses lettres de noblesse ; Garantir le droit à l’éducation et à la santé pour tous ; Redonner l’espoir à la Jeunesse ; Restructurer l’Économie nationale afin de garantir à tous une vie digne ».

Reconquête économique

Il faudra, pour maintenir le Gabon sur le Cap de la reconquête économique, faire jouer la carte de l’unité nationale.

« La restauration de la dignité du peuple Gabonais passe également par la réappropriation de son économie. Pour atteindre cet objectif vital, il va falloir faire des choix et définir nos priorités. Tout d’abord, il est fondamental que le Gabonais entre dans un nouvel écosystème de travail en s’appropriant les petits métiers qui sont d’immenses gisements de création de richesses. Ceci permettra de résorber significativement le chômage des jeunes ».

Etat de droit

Il s’agira pour le premier responsable CTRI, durant son magistère à la tête du pays, de permettre à tous les citoyens d’avoir accès à une justice équitable. En clair, il s’agira de garantir un état de droit.

« L'État de droit est bien plus qu'un simple concept pour le CTRI. Il est l'idéal de démocratie auquelnous devons tous aspirer. Il garantit notre liberté et notre justice en assurant à chaque Gabonais, quelqu’il soit, la possibilité de s’exprimer librement et de vivre dignement », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Car, il n’y a pas de démocratie sans liberté d’expression mais également sans respect de la loi. Aucun pays au monde ne s’est développé dans l’anarchie et le désordre ou par l’injure et la caricature. Nos divergences d’opinions ou d’idées ne doivent pas nous amener à mépriser nos dirigeants voire à dénigrer notre pays sur les réseaux sociaux. C’est inacceptable. Force restera toujours à la loi ».

Hans NDONG MEBALE

Paris/France