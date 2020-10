Diplomatie : trois nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon

La diplomatie était à l'ordre du jour de l'agenda du chef de l'État, hier, au palais de la présidence de la République. Ali Bongo Ondimba a en effet reçu les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dernièrement accrédités dans notre pays. Il s'agit de Iliyas Iskandarov (Fédération de Russie), Friday Musiyalike Nyambe (Zambie) et Ursa Hendra Harahap (Indonésie).

À noter également que les nouveaux chefs de mission diplomatique ont, chacun à son tour, eu un entretien avec le président de la République. Occasion pour lui d'évoquer avec chacun d'eux les questions relatives à la coopération entre le Gabon et leurs pays respectifs. Un moment pour le chef de l'Etat de présenter à ses interlocuteurs le modèle de développement économique gabonais, en insistant sur les opportunités d'affaires qu'offre cette stratégie.

Non sans exhorter ses hôtes à accompagner le Gabon, par l'expérience et l'expertise de leurs États respectifs, dans les secteurs porteurs de son économie et de tous les secteurs d'activités mutuellement bénéfiques. Les trois nouveaux ambassadeurs ont, chacun en ce qui le concerne, pris l'engagement de consolider les liens qui unissent leurs pays respectifs au Gabon ; tout comme à porter lesdits liens à un niveau supérieur.