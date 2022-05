Diplomatie : sept nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au chef de l'État

Intense activité diplomatique hier au palais du Bord de mer. Et pour cause, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu les lettres de créance de sept nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Gabon. Il s'agit de celles de Milos Perisic (Serbie), avec résidence à Luanda, Jon-Åge Øyslebø (Royaume de Norvège), avec résidence à Kinshasa, Calliope Douti (République Hellénique), avec résidence à Kinshasa, Jean-Hugues de Pradel de Lamaze (Ordre Souverain de Malte), avec résidence à Paris, Amedi Camara (République Islamique de Mauritanie), avec résidence à Abuja, Karim Ben Becher (Tunisie), avec résidence à Yaoundé, et de Mgr Javier Herrera Corona, en qualité de Nonce Apostolique, avec résidence à Brazzaville. Ils se sont, à tour de rôle, pliés à la tradition diplomatique.

Occasion pour le chef de l'État de s'entretenir avec chacun de ces nouveaux chefs de mission diplomatique. Les relations d’amitié et de coopération entre le Gabon et leurs pays respectifs, les opportunités d’investissements ainsi que les problématiques majeures de l’heure dont les questions de paix et de sécurité dans le monde, la lutte contre les changements climatiques, la protection et la préservation de l’environnement ont constitué la trame des échanges. Dans la foulée, le numéro un gabonais a invité les nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays, mais tous non-résidents, à effectuer des visites régulières au Gabon pour œuvrer à l’intensification de la coopération bilatérale, surtout à la consolidation des relations avec leurs pays respectifs via l’ouverture ou la réouverture d’une mission diplomatique résidente en République gabonaise.

Il faut par ailleurs souligner que, sur un tout autre plan, le président Ali Bongo Ondimba a reçu des émissaires respectifs de ses homologues tchadien et soudanais (nous y reviendrons).

Y.F.I

Libreville/Gabon