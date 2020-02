Diplomatie : Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays

La diplomatie était, hier, au cœur de l'agenda du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba a, en effet, reçu les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires Llusif Sadin Tassé (Cuba), Liseth Nawanga Satumbo Pena (Angola), Ryu Chang Soo (Corée) et Nilufer Erdem Kaygisiz (Turquie). La cérémonie de présentation desdites accréditations a eu lieu au palais de la présidence de la République. En présence de plusieurs collaborateurs du numéro un gabonais.

Au terme de cette cérémonie, ces nouveaux chefs de mission diplomatique en République gabonaise, ont, tour à tour, eu un entretien avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Occasion pour chacun d'eux d'aborder, avec le président de la République, les questions relatives à la coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leur pays. Le tout dans l'objectif d'explorer de nouvelles voies susceptibles d'améliorer et de renfiorcer les liens entre le Gabon et ces pays respectifs...