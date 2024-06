Diplomatie parlementaire : Paulette Missambo et Gérard Larcher pour la redynamisation de l'axe Libreville-Paris

À l'invitation de son homologue français, Gérard Larcher, la présidente du Sénat, Paulette Missambo, séjourne actuellement à Paris en France. Elle y conduit une forte délégation composée entre autres de certains membres du bureau de la Chambre haute du Parlement gabonais.

Parmi les temps forts de cette visite, la rencontre avec le président du Sénat français, Gérard Larcher, au palais du Luxembourg. Plusieurs autres personnalités de cette institution française y ont pris part. Notamment Guillaume Chevrollier, Christophe-André Frassa, Ronan Le Gleut, Hubert de Canson, et Xavier Vergne, respectivement président du Groupe d'amitié France-Afrique centrale, président d'honneur dudit Groupe d'amitié, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français, conseiller diplomatique, et secrétaire exécutif du même Groupe.

Côté gabonais, outre les personnalités venues de Libreville, l'ambassadeur Haut représentant du Gabon en France, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, était également présente.

Plusieurs sujets ont été abordés lors de ces échanges. Les deux parties ont relevé la nécessité non seulement de maintenir la relation entre les Sénats gabonais et français mais aussi l'importance de la redynamiser à travers les échanges interparlementaires et diplomatiques. Le renforcement de la coopération décentralisée a été également abordé.

Cette visite de la présidente du Sénat de la Transition est le témoignage d'une relation forte et historique entre le Gabon et la France en général et entre leurs Parlements respectifs en particulier.

Partenaire historique du Gabon, la France se dit disposée à accompagner la Transition en cours au Gabon.

À noter par ailleurs qu'en plus de l'entretien élargi aux deux délégations, Mme Missambo et son homologue ont eu un long tête-à-tête.

ONDOUBA'NTSIBAH

Libreville/Gabon