Diplomatie : Le président de la République d'Angola attendu à Libreville aujourd'hui

Les deux chefs d'État ne manqueront sans doute pas d'évoquer la coopération bilatérale et multisectorielle entre leurs pays, avec un accent particulier sur les questions de sécurité, de paix continentale mais surtout économiques. Normal, quand on sait que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques étroites depuis les années soixante-dix.

En atteste l'ouverture réciproque des ambassades à Luanda en 1977 pour le Gabon et à Libreville en 1981 pour l'Angola. Dans la même foulée, feu Omar Bongo Ondimba a joué un rôle non négligeable dans le retour de la paix en Angola après 27 ans de guerre civile dans ce pays. L'Angola étant le 2e producteur de pétrole en Afrique, le président de la République, Ali Bongo Ondimba pourrait recourir à son expertise. En effet, la Société gabonaise de raffinage (SOGARA) étant désormais obsolète, l'Angola constitue de fait un partenaire non négligeable dans ce domaine de raffinage.