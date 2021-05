Diplomatie : Le Gabon frappe à la porte du Commonwealth

LE Gabon frappe à la porte du Commonwealth, l'organisation intergouvernementale regroupant 54 États membres ayant en commun et en partage la langue anglaise. C'est ce qui ressort de la récente séance de travail tenue récemment au cabinet de la ministre de la Justice, entre la patronne des lieux, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, et le ministre des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet-Boubeya, qui conduisait une délégation du Commonwealth dirigée par le Pr Pror Luis Frarceshu.

Il s'est agi, pour ce dernier, d'évaluer, entre autres, conformément à la charte du Commonwealth, la politique du Gabon en matière des droits de l'Homme, la promotion de la démocratie et la gestion de crises. Un préalable indispensable à tout État souhaitant adhérer à cette organisation intergouvernementale.

De fait, dans les jours à venir, le Pr Pror Luis Frarceshu devrait soumettre au secrétaire général du Commonwealth un rapport d'évaluation. À charge par la suite à ce dernier d'adresser à l'ensemble des États membres une note présentant la candidature du Gabon.Quoi qu'il en soit, la garde des Sceaux a réaffirmé la détermination du gouvernement à "tout mettre en œuvre pour l’adhésion du pays au Commonwealth". Non sans avoir indiqué que notre pays dispose d'une Constitution qui garantit et protège les droits inaliénables de la personne humaine et consacre la séparation des pouvoirs.