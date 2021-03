Diplomatie : le Gabon en soutien à la Guinée-Equatoriale

Les récents événements malheureux survenus en Guinée-Equatoriale ne laissent pas les autorités gabonaises insensibles. Loin s'en faut. En atteste le séjour du Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, en début de week-end dernier, à Bata en Guinée-Equatoriale. En effet, la patronne de l'Administration gabonaise a été dépêchée dans la capitale économique de ce pays frontalier, par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et ce, quelques jours après la catastrophe qui a frappé ladite capitale. Porteuse d'un message du premier magistrat gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda a été reçu par le numéro un équatoguinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Occasion pour la cheffe du gouvernement d'adresser au peuple édudit pays, durement éprouvé, ses condoléances les plus attristées. Non sans assurer le soutien du Gabon à cette nation endeuillée. Pour joindre l'acte à la parole, et au nom de la coopération bilatérale entre nos deux pays, le Gabon, en guise de solidarité, a offert cinq cents millions de F CFA (500 000 000). Objectif : venir en aide aux populations sinistrées.