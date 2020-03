Diplomatie : L’axe Libreville-Tokyo évoqué à la présidence de la République

L'ambassadeur du Japon au Gabon, Masaaki Sato, s'apprête à quitter notre pays au terme d'une mission qui aura duré cinq années. C'est également pour faire ses adieux au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, que le diplomate nippon a été reçu au palais de la présidence de la République hier. Plusieurs collaborateurs du numéro un gabonais étaient présents à cette audience. Occasion pour les deux hommes de faire un tour d'horizon de la coopération entre Libreville et Tokyo.

Dans ce cadre, plusieurs domaines ont été évoqués. À l’instar des projets concernant, entre autres, les secteurs de la santé, de la culture, de la pêche et de la formation professionelle. Tout comme les sciences et les technologies. Un bilan plutôt satisfaisant des relations entretenues par les deux États a été dressé par le président de la République et son hôte.