Diplomatie : la voix du Gabon audible

La voix du Gabon est toujours audible auprès de nos partenaires." Cette phrase lâchée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le 16 août dernier, dans son traditionnel discours à la nation, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, témoigne du dynamisme du numéro un gabonais sur la scène diplomatique.

À ce titre, sur le plan sous-régional, cela s'est traduit, a relevé le président de la République, par le rôle joué par notre pays dans le processus de la réforme institutionnelle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). Un rôle d'autant plus à saluer qu'en sa qualité de président en exercice de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba, aura été l'artisan principal de la réussite de cette réforme historique, matérialisée le 30 juillet dernier, lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC par visioconférence, de l'adoption des instruments consacrant la mutation de l'organe exécutif de la CEEAC en Commission.

De même, a-t-il souligné, au niveau continental, le dynamisme de la diplomatie gabonaise est illustré par l'implication de notre pays dans les initiatives de paix et de sécurité sur le continent. À l'échelle internationale, Ali Bongo Ondimba a relevé l'implication de la diplomatie gabonaise dans la " défense du climat, de la biodiversité et de l'environnement dans son ensemble". Ce dynamisme, "salué et reconnu par tous", résulte du leadership du chef de l'État en matière de lutte contre les changements climatiques. D'où son élection, en 2017, par ses pairs, à la présidence du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSC).