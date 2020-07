Diplomatie : Faure Gnassingbe attendu à Libreville ce lundi

Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbe, est attendu, aujourd'hui, dans la capitale gabonaise. Cela dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Au cours de ce séjour à Libreville, le numéro 1 du Togo aura un entretien avec son homologue du Gabon, Ali Bongo Ondimba.

Les deux chefs d'État auront là l'occasion d'échanger sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale et multisectorielle entre leurs deux pays. Le tout dans un contexte particulier marqué par la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier en général, et le continent africain en particulier.

Cette visite du président Faure Essozimna Gnassingbe intervient près de sept mois après celle qu'il avait effectuée en début d'année (23 janvier). À la suite de plusieurs autres dans notre pays. Tous ces séjours sur le sol gabonais s'inscrivent particulièrement dans la continuité des liens d'amitié et de fraternité noués depuis des décennies par leurs prédécesseurs feus Omar Bongo Ondimba et Gnassingbe Eyadema.

On sait que le président Ali Bongo Ondimba et son frère et ami Faure Essozimna Gnassingbe se sont engagés à consolider l'axe Libreville-Lomé autour des idéaux de paix et de sécurité. Un axe établi solidement le 21 mars 1975 avec la signature, à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, de l'accord portant création de la grande Commission mixte de coopération entre les deux États.

Revenant à la visite de ce lundi, on peut imaginer que les questions liées à la sécurité dans les sous-régions d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest pourraient également figurer en bonne place à l'ordre du jour des échanges entre les deux hommes d'État gabonais et togolais.



O'. N.



