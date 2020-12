Diplomatie : Adonia Ayebare porteur d'un message du président ougandais à son homologue gabonais

Objectif : poursuivre la réforme institutionnelle de la CEEAC, ainsi que voulu par les chefs d'État et de gouvernement au sommet de N'Djamena au Tchad, en 2015.

Toujours dans le cadre de l'intégration continentale, le premier magistrat gabonais, Ali Bongo Ondimba, a reçu, hier en audience, Adonia Ayebare, représentant permanent de l'Ouganda auprès des Nations Unies, porteur d'un message du président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Le renforcement de la coopération entre le Gabon et l'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, a occupé une place prépondérante dans l'échange entre Ali Bongo Ondimba et son hôte.