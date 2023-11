Dialogue national : les "anciens dignitaires" comptent jouer leur partition

LE Dialogue national en gestation et dont le but est de poser les jalons des institutions solides et crédibles en vue de l'adoption surtout d'une nouvelle Loi fondamentale intéresse de plus en plus toutes les franges de la société. On en veut pour preuve, la rencontre tripartite qui s'est tenue dernièrement entre Raymond Ndong Sima, Premier ministre de la Transition, le Conseil des notables et dignitaires de la Nation et le Collectif des sages. Ces "anciens dignitaires de la République" sont allés signifier à l'hôte du jour leur volonté de prendre une part active au prochain Dialogue national. Occasion tout indiquée pour le chef du gouvernement de leur présenter en retour la "feuille de route" de la Transition, laquelle comprend six grandes missions, particulièrement les chantiers de son équipe.

Dans la même foulée, le locataire du 2-Décembre a fait part à ces anciens commis de l'État de son intention de privilégier la méthode inclusive tout au long de la période d'exception en cours en République gabonaise. C'est pourquoi il a demandé à ces derniers de faire parvenir leurs contributions en prélude à ces assises. Une initiative fort appréciée par Paul Malekou, porte-parole dudit collectif, et les siens.

C'est pourquoi, les "doyens de la République" ont clairement affiché leur satisfaction quant au déroulement de l'actuelle transition politico-institutionnelle. Et ce, sans effusion de sang et autres heurts depuis l'arrivée au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Non sans rassurer leur interlocuteur sur leur disponibilité et volonté à participer à la prochaine consultation nationale. "Nous avons insisté auprès du Premier ministre pour que le Conseil des notables et dignitaires ainsi que le Collectif des sages ne soient pas tenus à l'écart de ce Dialogue", a indiqué sans détour Paul Malekou.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon