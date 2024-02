Des parlementaires américains échangent avec le chef de l'Etat

Ces derniers ont été introduits au cabinet présidentiel par l'ambassadrice des Etats-Unis au Gabon, Vernelle Trim FitzPatrick. Booster davantage la coopération bilatérale, notamment dans le domaine commercial, entre le Gabon et les États-Unis. Tel est l'objectif commun recherché tant par les autorités gabonaises que celles du "pays de l'oncle Sam".

Pour preuve, le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu hier à son cabinet une délégation de parlementaires américains et de potentiels investisseurs. Ladite délégation a été introduite au palais du bord de mer par l'ambassadrice des États-Unis au Gabon, Vernelle Trim FitzPatrick. La diplomate américaine n'a pas caché son ambition d'œuvrer corps et âme à l'approfondissement des relations commerciales entre la République gabonaise et son pays natal. D'où l'actuelle mission de prospection (Ndlr : la deuxième du genre) des émissaires américains.

À noter que les "représentants du Congrès" et les hommes d'affaires américains ont mis à profit leur séjour sur le territoire gabonais pour explorer voire recenser les secteurs à fortes potentialités économiques. Contexte politique oblige, l'ambassadrice des États-Unis au Gabon a réaffirmé son intention d'accompagner les nouveaux dirigeants en l'occurrence le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et ses démembrements.

"Nous voulons accompagner les autorités dans la transition et le développement économique", a martelé Vernelle Trim FitzPatrick. Non sans fortement apprécier les richesses dont regorge le Gabon. A noter par ailleurs que sur un tout autre plan, même s'il s'agit toujours du secteur économique, le numéro un gabonais a échangé avec le président-fondateur du groupe australien Fortecue, Andrew Forrest.

Ce dernier s'est engagé à être aux côtés du gouvernement gabonais pour développer un projet en faveur des populations gabonaises dans la région de Bélinga, dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Aux dires de M. Forrest, ce projet d'envergure prévoit la construction d'un port et d'une voie ferrée.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon