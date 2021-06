Défense : Ali Bongo receptionne un navire militaire

C'est ce vendredi 11 juin en fin de matinée que le président de la République, Ali Bongo Ondimba a réceptionné en sa qualité de Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, au nouveau Port International d’Owendo,un navire militaire,

remis par l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Gabon, Hu Changchun.

En effet, cette cérémonie qui sest déroulée en présence du Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda et de quelques membres du gouvernement

et du maire de la commune d’Owendo, Jeanne Mbagou, a été marquée par

le transfert de pavillon, le baptême du patrouilleur et son sabrage, assortie d’une visite guidée du bâtiment par le chef de l’Etat.

Fruit de la coopération sino-gabonaise, ce navire est dotée d'une longueur de 66 mètres, avec une capacité de 21 membres d’équipage et 1500 nautiques en vitesse économique. Le patrouilleur baptisé du nom du vice Amiral d’Escadre Jean Léonard Mbini par le président de la République, vient renforcer les bâtiments de la Marine nationale qui a pour missions principales, la surveillance de nos côtes et espaces maritimes, la lutte contre la pêche illicite et le trafic de toutes natures entre autres.