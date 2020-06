Décès : l'ancien Premier ministre Franck Emmanuel Issoze Ngondet tire sa révérence

Le monde politique gabonais est à nouveau en deuil. La faucheuse vient encore de frapper durement l'Assemblée nationale, en ôtant la vie à Franck Emmanuel Issoze Ngondet, député du siège unique du 1er arrondissement de Makokou, dans l'Ogooué-Ivindo. Ce décès est intervenu hier aux premières heures du jour.

Depuis quelque temps, celui qui fut Premier ministre de septembre 2016 à janvier 2019, avait des ennuis de santé. Ce qui a donné lieu à de folles rumeurs tant sur la toile que dans l'ensemble du paysage national. Les uns le donnant positif au Covid-19, les autres pointant un AVC. Un diagnostic battu en brèche aussi bien par un ancien collaborateur et collègue parlementaire, Guy Maixent Mamiaka, que par des membres de son entourage familial, si l'on en croit nos confrères de Gabonactu. Com. En réalité, le défunt avait été admis le mois dernier dans une clinique de la place pour une crise d'asthme. Laquelle crise l'a finalement emporté dans l'au-delà, causant ainsi une grande perte pour sa famille politique et biologique. À en juger par la pluie de témoignages depuis l'annonce de son décès. Lesquels vont des personnalités de tous les milieux (politique, économique, social, diplomatique, etc.).