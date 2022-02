Décès d'une enseignante à Mimongo : Maganga Moussavou est contre le système d'affectation des postes budgétaires

Le président du PSD et ancien vice-président de la République, Pierre-Claver Maganga Moussavou, a récemment réagi, à travers sa page du réseau social Facebook, au décès d'une enseignante de philosophie à Mimongo, dans la Ngounié. Il a mis en cause le système d'affectation des postes budgétaires qui, à l'en croire, devrait se faire "selon les besoins exprimés à l’occasion de la carte scolaire, éviterait de rencontrer de jeunes enseignants sans rémunération des années durant. On est affecté à un poste et la rémunération qui s’y rattache est prise en compte par le Trésor public dans la circonscription d’exercice".

Selon les faits rapportés, Daniella Angue, enseignante de philosophie affectée en 2020 à Mimongo, chef-lieu du département de l’Ogoulou dans la province de la Ngounié, est décédée dimanche dernier des suites d’une maladie qu’elle aurait été incapable de soigner faute de moyens financiers. Sortie de l’ENS, elle serait restée plus d'un an sans salaire. Face à cette situation tragique, l'homme politique, tout en ne cachant pas sa tristesse, a exprimé sa colère devant ce décès dont il est convaincu qu’il aurait pu être évité si le système actuel lié à la rémunération des nouveaux enseignants n’était pas "archaïque" et "inopérant". "Il faut le changer", a-t-il insisté le 14 février dernier.

Il faut rappeler que Mimongo et son département, l'Ogoulou, sont un des fiefs politiques du président du PSD où cette formation compte sept élus locaux (4 dans la commune, 3 dans le département).

JO

Libreville/Gabon